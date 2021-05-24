وزير الأوقاف ينشر فيديو تعليم الأطفال كيفية الوضوء

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة الدكتور على جمعة، وزير الاوقاف، على "يوتيوب" فيديو تعليمى جديد بعنوان "علم طفلك كيف يتوضأ".



جدة - نرمين السيد - نشرت قناة الدكتور على جمعة، وزير الاوقاف، على "يوتيوب" فيديو تعليمى جديد بعنوان "علم طفلك كيف يتوضأ". وظهر فى الفيديو الكارتونى أحط الأطفال الذى يقوم بالوضوء لتعليم الأطفال ذلك، بداية من النية وحتى غسل القدمين.

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