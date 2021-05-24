صور.. العنانى وياسمين فؤاد يبحثان سبل دعم السياحة البيئية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالجيزة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حيث عقد اجتماعا موسعاً لمناقشة سبل دعم السياحة البيئية والمستدامة وتنظيم الأنشطة السياحية للترويج للمنتج السياحى البيئى المصرى بالأسواق المحلية والعالمية وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية الحفاظ على التوازن البيئى، وتنظيم الأنشطة البرية والبحرية والصيد، واختيار المواقع المناسبة لممارسة الأنشطة السياحية لتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة بالقطاع السياحى وذلك بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية لصون الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجى مع تحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية.

كما أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها لجهود وزارة السياحة والآثار التى تهدف إلى التوافق مع البيئة وحث القطاع السياحى على حماية البيئة.

وأثنى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، على جهود الوزارة فى مجال السياحة البيئية وخاصة حملة إيكو إيجيبت للترويج للسياحة البيئية بشكل مختلف، مؤكدا ضرورة الترويج لمنتج السياحة البيئية بشكل أوسع كمنتج سياحى فريد ضمن خطة الترويج للسياحة بمصر محلياً وعالمياً من خلال عرض مجموعة من الأفلام القصيرة بالمعارض السياحية وبورصات السفر والسياحة الدولية التى تشارك فيها وزارة السياحة والآثار.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الموضوعات المشتركة منها جهود وزارتى السياحة والآثار والبيئة خلال حملة إيكو إيجيبت للترويج للسياحة البيئية ورفع وعى العاملين بالقطاع السياحى بأهمية حماية البيئة، بإلاضافة إلى تناول موضوع علامة الجرين ستار وماتم بها من تحديثات وكذلك علامة الجرين فينزو وسبل الترويج لها على مستوى القطاع السياحى لتوسيع دائرة المشاركين بها بالقطاع السياحى وتفعيل رخص الفنادق الصديق للبيئة مع دعم سبل تعزيز المرشدين فى السياحة البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما تم التطرق إلى جهود وزارة البيئة لرصد القروش حيث اتفقا على عقد اجتماع بمشاركة كافة الجهات المعنية لمناقشة الممارسات الخاطئة مع القروش ولوضع خطة عمل توضح الأدوار والمسئوليات فى تلك القضية الهامة من كافة الجهات.

وناقش الوزيران تطوير الإجراءات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى للمنشآت الفندقية والسياحية لتوفير المناخ المستدام للعمل السياحى البيئى وبما يتوافق مع استراتيحية 2030 للتنمية المستدامة.

جاء الاجتماع فى إطار التعاون المثمر والمستمر بين وزارتى السياحة والآثار والبيئة، لتطبيق استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئى وتطوير الإجراءات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى للمنشآت الفندقية والسياحية، واستدامة النشاط السياحى والأثرى عن طريق وضع ضوابط تنظيم الاستخدام الأمثل للمواقع ذات الطابع البيئى والحفاظ على المواقع والمحميات الطبيعية.