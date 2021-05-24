صور.. خالد عبد الغفار يبحث آليات التعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية

جدة - نرمين السيد - فى بداية اللقاء، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى استعداد الوزارة لتقديم سبل الدعم والمساعدة لتحقيق أهداف الوكالة، بما يسهم فى استفادة المؤسسات التعليمية فى مصر مما تقدمه الوكالة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.

ونوه الدكتور عبد الغفار إلى وجود 27 جامعة حكومية ونحو 35 جامعة ما بين خاصة ودولية بمصر، وانعكاس ذلك على فتح آفاق متعددة للتعاون بين هذه الجامعات والوكالة الدولية.

وأشار الوزير إلى أهمية الجامعات التكنولوجية كمسار جديد للتعليم يساهم فى فتح أسواق العمل أمام خريجى تلك الجامعات، إلى جانب تحقيق تنمية فى المناطق العمرانية الجديدة التى يتم التوسع فى إنشاء جامعات جديدة بها، مشيرا إلى البدء فى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية فى مدن (شرق بورسعيد، 6 أكتوبر، برج العرب، الأقصر الجديدة - طيبة، أسيوط، الغربية)، وذلك بخلاف (3) جامعات سبق إنشاؤها وبدأت الدراسة بها هى جامعات: (القاهرة الجديدة – الدلتا بقويسنا – بنى سويف) التكنولوجية.

كما قدم خالد عبدالغفار شرحًا مفصلًا عن الجامعات الأهلية الجديدة (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة)، والتى تهدف إلى إنشاء جامعات ذكية دولية بالتعاون مع الجامعات الدولية المتميزة، مؤكدًا حجم الدعم غير المسبوق والتسهيلات التى قدمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنشاء هذه الجامعات.

وأكد خالد عبدالغفار أن جامعة سنجور هى بمثابة حلقة وصل مع عدد من الدول الإفريقية، وتعتبر جامعة سنجور واحدة من الجامعات التى تتبع المنظمة الفرانكوفونية، وتم تخصص الدراسة فيها للأبحاث والدراسات العليا.

ومن جانبه، أشار الدكتور سليم خلبوس إلى أهمية هذا اللقاء فى تعزير العلاقات بين الوكالة والوزارة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم تعيين ممثل رسمى للمنظمة يستقر فى المكتب الوطنى للمنظمة الجامعية للفرنكفونية بالقاهرة الذى سيتم إنشاؤه خلال الأشهر المقبلة.

وفى سياق متصل، وقع الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات الاتفاقية الإطارية مع الدكتور سليم خلبوس رئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والتى تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الفرنكوفونية الدولية لاسيما القارة الإفريقية، خاصة دعم وتطوير أقسام اللغة الفرنسية بجامعاتها، وكذلك التعاون لتنمية الجامعات المصرية فى مجال جودة التدريب والبحث والحوكمة الجامعية من خلال الابتكار والوسائل الرقمية، والتوظيف والإدماج المهنى للخريجين خاصة عن طريق تعزيز الربط بين الجامعات والشركات وثقافة ريادة الأعمال، ووضع الجامعة بصفتها جهة فاعلة فى مجال التنمية الثقافية للمجتمعات خاصة التنمية اللغوية والثقافية.

وتنص الاتفاقية التى تستمر لمدة 3 سنوات على تعزيز التعاون بين الوزارة والوكالة من خلال وضع خطة استراتيجية ومؤسسية ترتكز على (4) محاور رئيسية وهى:

الأول: تنمية ثقافة ريادة الأعمال الحرة وتقوم على 3 مراحل هى: نشر الوعى بين جمهور المعلمين والطلاب، التدريب العملى للطلاب على مباشرة الأعمال الحرة، التواصل مع حاضنات الأعمال والشركات.

الثانى: دعم وضع نهج لضمان الجودة فى الجامعات ويتضمن: التدريب على التقييم الذاتى، التدريب على إدارة مؤسسات التعليم العالى ووضع الخطط الإستراتيجية.

الثالث: وضع برنامج خاص للدراسات العليا، ويرتكز على الموضوعات التى تلبى احتياجات البلاد بالشراكة مع كبرى المؤسسات البحثية الوطنية والدولية والجامعات المعنية.

الرابع: تنمية التعاون الجامعى بين مصر والجامعات الأفريقية عن طريق إقامة تعاون إقليمى بين الإدارات الإقليمية التابعة للوكالة الفرنكوفونية للجامعات: (الشرق الأوسط، غرب إفريقيا، وسط إفريقيا والبحيرات العظمى والمحيط الهندى)، وتشمل: مشاريع التعاون المشتركة بين الجامعات، وتطوير عملية حراك وتنقل الطلاب.

ومن المقرر أن يقوم وفد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية يوم 25 مايو الجارى بزيارة متحف الحضارة، وزيارة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، وكذلك زيارة منطقة الأهرامات.

جدير بالذكر أن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية أنشئت عام 1961، وتعد أولى المنظمات الجامعية فى العالم، حيث تضم أكثر من 1000 مؤسسة فى 118 دولة، وتعتبر منذ عام 1989 المؤسسة الرئيسية المباشرة للقمة الفرنكوفونية المعنية بالتعليم العالى والبحث العلمى، وتتمثل مهمتها فى تعزيز ودعم ظهور مهارات جديدة للتنمية الاقتصادية الشاملة للمجتمعات من خلال دعم نوعية وتنوع نماذج التدريب والبحث والحوكمة فى مؤسستها الأعضاء.