الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية تنفى ما يثار من شائعات وتؤكد اتخاذ الإجراءات...

تعلن الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية عن عقد مؤتمرا صحفيا يوم السبت الموافق ٢٩-٥-٢٠٢١، وذلك للإعلان عن ما تحقق من انجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية

كما تنفي الشركة ما يثار من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وانها سوف تتخد كافة الاجراءات القانونية اللاذمة ضد مروجي تلك الشائعات