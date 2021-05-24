"المتحدة" تعقد مؤتمراً صحفياً السبت للإعلان عن ملامح التطوير.. وتنفي الشائعات المثارة وتؤكد اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مروجيها

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عقد مؤتمر صحفي السبت المقبل، الموافق 29 مايو الجارى، وذلك للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية.

ونفت الشركة ما يثار من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مؤكدة أنها سوف تتخد كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي تلك الشائعات.