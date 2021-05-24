/632286/صور-سكان-المريوطية-يستغيثون-بشكاوي-مجلس-الوزراء-لحل-أزمة-المعديات

تقدم عدد من سكان المريوطية بالهرم، باستغاثة عاجلة لشكاوي مجلس الوزراء، خاصة منطقة شارع الإخلاص، بسبب إزالة " كوبري المشاه"، الواقع علي ترعة المريوطية، مشددين، أنه منذ إزالة هذا الكوبري، يقومون بالمشي لمدة تصل إلي 20 دقيقة يوميا، للوصول إلي المعدية التالية لها، لعبور الطريق، وشراء احتياجاتهم، وبذلك يكون الأمر مرهق عليهم.

وقال أحد السكان في شكواه:" تم من حوالي شهر ونصف بازاله كوبري المشاة الواقع على ترعة المريوطية بالهرم والذي يربط بين جانبي الترعة امام شارع الاخلاص ناحية الطالبية ويعبر ناحية شارع اللبيني عند السؤال السادة المسؤولين قالوا (بنعمل تجديد للكوبري ) وحتى الان لم يتم الاصلاح او التجديد".

وتابع:" وبناء علية نقوم نحن سكان المريوطية جهه الطالبية بالمشي يوميا مرة او اكثر اكثر من ٢٠ دقيقة للوصول للمعدية التالية للركوب او شراء احتياجاتنا اليومية حيث ان جهه اللبيني بها المواصلات وموقف الاتوبيس والمحلات والافران وكافة شيء وناس كبيره بتروح شغلها وبتمشي في الحر يوميا.. برجاء الأخذ في الاعتبار والاهتمام ولكم جزيل الشكر".