/632287/منة-عبد-العزيز-تواصل-إثارة-الجدل-عقوبات-رادعة-وسجن-11-سنة-للمتهمين

واصلت قضية منة عبد العزيز، المعروفة باسم فتاة التيك توك، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنايات الجيزة اليوم أحكامها ضد المتهمين.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة زينهم، بالدائرة 22، اليوم الاثنين، الحكم على المتهمين في قضية التشهير واغتصاب منة عبد العزيز.

عقوبات تصل إلى السجن 11 سنة

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي أحمد مصطفي، وعضوية المستشارين سعيد أيوب يوسف وسامح رمزي محمد. وعاقبت المحكمة المتهم الأول بالسجن 11 سنة وغرامة 14 ألف جنيه، فيما حصل المتهم الثاني على 9 سنوات وغرامة 14 ألف جنيه.

غرامة 10 آلاف جنيه

بينما حصل الثالث على 9 سجن و10 آلاف جنيه غرامة، وحصل الرابع على 4 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه. فيما حصل المتهم الخامس على 4 سنوات سجن وغرامة 105 آلاف جنيه غرامة، وحصل المتهم السادس والأخير على البراءة.

إحالة 6 متهمين للجنايات

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر يوم 26 يوليو الماضي، بإحالة 6 متهمين في واقعة التعدي على فتاة التيك توك منة عبدالعزيز لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بخطفها بالتحايل والإكراه، ومواقعتها كرهًا عنها، وهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية عن طريق بث فيديو لها "عارية" بعد التعدي عليها جنسيا، وضربها، وإتلاف هاتفها.

فضلًا عن تهديدها بإفشاء أمور تخدش شرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك، عبارة عن غرفة بفندق زوسر بشارع الهرم بمحافظة الجيزة.

أدلة على اتهامات منة عبد العزيز

وأقامت النيابة العامة أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام النيابة العامة.

وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تعد، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم.

وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتي اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتعدي اثنين منهم عليها بالسب والضرب.