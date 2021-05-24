دوت الخليج يكشف كيفية حجز تذاكر مباراة الأهلي ونهضة بركان بالسوبر الإفريقي

/632288/تحيا-مصر-يكشف-كيفية-حجز-تذاكر-مباراة-الأهلي-ونهضة-بركان-بالسوبر-الإفريقي

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام نهضة بركان المغربي في إطار مواجهات السوبر الإفريقي لكرة القدم بعد أن توج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا في بعد الفوز على الزمالك في النهائي بثنائية مقابل هدف وحيد ، بينما توج الفريق المغربي بالبطولة بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف.

وتقام المباراة بين الأهلي ونهضة بركان المغربي المغربي في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، الخامسة بتوقيت المغرب ، السابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد الرياضي، وبحضور نسبة 30% من كثافة التواجد الجماهيري من سعة الملعب.

عدد الحضور الجماهيري وكيفية حجز تذاكر مباراة الأهلي ونهضة بركان

وعلم دوت الخليج من مصادر في اللجنة المنظمة أن عدد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي و الزمالك سيكون 3100 فرد ، وهي نسبة الـ 30 من سعة استاد ملعب جاسم بن حمد الذي يبلغ 15 الف و400 مشجع ، وسيتم طرح حوالي 2900 تذكرة عبرالموقع الرسمي للإتحاد القطري على أن تكون باقي الحضور مجالس الإدرات والشخصيات العامة.

طريقة حجز تذاكر مباراة الأهلي ونهضة بركان

ويمكنك حجز مباراة الأهلي ونهضة بركان فور توافرها خلال الساعات القادمة من هنا

وأعلنت اللجنة الصحية والمنظمة لبطولة السوبر الإفريقي في قطر عن العديد من الضوابط من أجل مشاركة الجماهير في اللقاء ، ويأتي السماح بالحضور الجماهيري بنسبة 30% بالتوافق مع تعليمات وزارة الصحة العامة وفق خطة الرفع التدريجي للقيود التي تم فرضها خلال الفترة الماضية لمواجهة فيروس كورونا.

ونشرت اللجنة الصحية عدة قرارات من أجل السماح للجمهور بالتواجد في مباراة الأهلي ونهضة بركان :

يتم السماح بحضور 30% من الجماهير من عمر 12 عام فما أكثر ، ممن تلقوا جرعتي لقاح فيروس كورونا ، وكذلك المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا خلال التسعة أشهر التي تسبق موعد المباراة بين الأهلي ونهضة بركان ، وذلك عند تفعيل المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود والقرار الذي يشير إلى ذلك.

عدد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي ونضهضة بركان

يلتزم الحضور و المنظمون بجميع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة العامة، والخاصة ببروتوكول عودة الأنشطة والفعاليات والمعارض .

لا يُسمح بتجمع الجماهير في أي مكان داخل الاستاد وخارجه خاصة عند المداخل.

لا يُسمح بتقديم المشروبات أو المأكولات أو إدخالها من قبل الجمهور إلى المدرجات.

الالتزام التام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال الوقت.