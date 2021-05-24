/632289/بيان-ناري-وكالة-موسيماني-تكشف-عن-حقيقة-تعرض-المدرب-للسب-والقذف

أصدرت الشركة المديرة للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بيانا رسميا تعبر فيه عن إستيائها الكبير من تصرف نادي صن داونز بشأن الإساءة التي تم توجيها للمدير الفني للمارد الأحمر قبل موادهة إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا والتي أنتهت بهدف لكل فريق.

وجاء بيان وكلاء بيتسو موسيماني كالتالي: " نشعر بخيبة أمل لأن نادي ماميلودي صن داونز لم يعتذر لموسيماني شخصيًا بعد أحداث مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال إفريقيا''.

شركة موسيماني تعلن عن إستيائها من تصرفات نادي صن داونز

وتابع البيان : " بصفتنا شركة إدارة المدرب بيتسو موسيماني ، المدير الفني للنادي الأهلي، نشعر بخيبة أمل لأن نادي ماميلودي صن داونز لم يعتذر له شخصيًا بل أصدر بيانًا عامًا يعتذر فيه للأهلي والمرتبطين بالفريق".

وواصل بيان وكلاء المدرب : " هذا ليس جيدا بما فيه الكفاية، تم توجيه الإهانات إلى المدرب بيتسو بصفته الشخصية وإلى والدته، نتمنى أن تستمر عائلة صن داونز بأكملها في النظر إلى نجاح موسيماني معهم كشىء للاحتفال به وليس للهجوم عليه".

بيان بيتسو موسيماني: صن داونز يضغط على موسيماني

وأضاف البيان : "هناك مجموعات من ماميلودي صن داونز لم تتقبل أبدًا أو تتصالح مع بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للنادي الأهلي كونه جزءًا من عائلة هذا النادي، هذا بغض النظر عن كل النجاحات التي حققها كمدرب للفريق منذ ديسمبر 2012 إلى سبتمبر 2020 (7 سنوات و9 أشهر) وحقق 11 لقبًا"

وأستكمل: " أحداث السبت، حيث ألقى عدد من مشجعي النادي الإساءة للمدرب بيتسو ووالدته، هي تأكيد على الضغينة التي يواصل البعض في النادي تحملها ضده حتى بعد مغادرته للنادي الجنوب إفريقي".

واختتمت الشركة : " نحن نثق ونعتقد أن هذا الأمر والحقائق الضرورية التي يجب الكشف عنها ستظهر في النهاية في الوقت المناسب، وبصفتنا شركة تسويق وإدارة، فإن موقفنا هو أننا لن نسمح بمثل هذا التنمر القاسي لعملائنا".

يذكر أن بيتسو موسيماني يتواجد مع بعثة الأهلي لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي السوبر الإفريقي والمقرر إنطلاقها في تمام السادسة مساء الجمعة المقبلة على ملعب جاسم بن حمد