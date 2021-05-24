/632290/ضحايا-عدة-في-إثيوبيا-حروق-مروعة-واستخدام-الفسفور-الأبيض-في-تيجراي

استمر سقوط الضحايا في دولة اثيوبيا بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، وبعد الجرائم والحروب التي حدثت ضد المدنين في الشهور والسنوات القليلة الماضية، تم الإعلان حاليا عن احتمالات استخدام الفسفور الأبيض في تيجراي، ما تسبب في حروق مروعة.

المدنيين عانوا من حروق مروعة

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن المدنيين فى شمال إثيوبيا قد عانوا من حروق مروعة تشير لاستخدام الفسفور الأبيض، وهى جريمة حرب محتملة.

الجيشين الإثيوبى والإريترى استخدموا أسلحة حارقة

وتشير لقطات وشهادات حصرية لشهود وضحايا تم تهريبهم من الحرب فى تيجراى إلى أن الجيشين الإثيوبى والإريترى ربما استخدموا أسلحة حارقة قوية فى مناطق مدنية.

وقال خبراء أسلحة كيماوية بارزون، إن اللقطات تتوافق مع الفسفور الأبيض، الذى لا يعتبر سلاحا كيماويا، لكن محظور استخدامه ضد أهداف بشرية بموجب القانون الدولى. ضحايا نساء وأطفال ومن بين الضحايا فتاة عمرها 13 عاما من قرية أدياكورو فى وسط تيجرى عانت من حروق مؤلمة عندما تعرض منزلها للهجوم فى 20 إبريل الماضى.

وقالت الفتاة وتدعى كيسانيت جبريمشيل، عبر الهاتف، للصحيفة: ضرب المنزل سلاح ثقيل وسقطت النار من السطح، لقد أحرقتنى على الفور وكانت لها رائحة البارود.

احترقت بالكامل بعيدا عن ذراعيها

وأظهرت صور من المستشفى بعد فترة قصيرة من دخول الفتاة إليها بشرتها الداكنة وقد احترقت بالكامل بعيدا عن ذراعيها وساقيها، ويديهها، والتى لم يتبقى منها سوى اللحم والدهون فقط.

ماهو الفسفور الأبيض

يذكر أن الفسفور الأبيض مادة كيميائية تشتعل عند تعرضها للهواء وتحترق بدرجة حرارة تزيد عن 2700 درجة مئوية. ومثل النابالم المستخدم فى حرب فيتنام، يتأكسد ذاتيا، مما يعنى أن يكاد يكون من المستحيل إخماده بمجرد أن يلامس جلد الإنسان.

آبي أحمد مسؤول عن الأذى

اتهمت حكومة إقليم التيجراي، جارتها إريتريا وقوات غير أفريقية بمساعدة الحكومة الإثيوبية بتنفيذ هجوم منسق على شعب المنطقة. وجاء في البيان أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مسؤول عن الأذى المتعمد للتسبب في معاناة بشرية وتدمير مشاريع تنمية البنية التحتية الكبرى مثل سد تيكيزي ومصنع ولكيت للسكر من خلال شن غارات جوية.

استخدام أسلحة معقدة في الصراع

ولم تحدد حكومة إقليم تيجراي ما هي القوات غير الأفريقية، التي كانت تشير إليها، ولكن قالت إنه يتم في الصراع استخدام أسلحة معقدة للغاية بما في ذلك طائرات مسيرة وغيرها من التقنيات التي لا يمكن العثور عليها في القارة الأفريقية.

تصعيد كبير لصراع الجماعة المتمردة مع الحكومة

ويأتي بيان، بعدما أكدت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أنها كانت قد أطلقت صواريخ على إريتريا، في تصعيد كبير لصراع الجماعة المتمردة مع الحكومة الإثيوبية.

ماهو إقليم التيجراي

يقع إقليم التيجراي عند أطراف البلاد الشمالية، كما أنه يحظى بوزن ثقافي واقتصادي وسياسي هائل احتفظت به عبر التاريخ، ويتشارك الحدود مع دولتي السودان وإريتريا.

وإقليم تيجراي إحدى المناطق الإدارية العشر التي تتألف منها إثيوبيا المقسمة وفق نظام "فيدرالية إثنية".

تضاريس وعرة من الجبال

ويتميز الإقليم بتضاريس وعرة من الجبال العالية والسهول الخفيضة، ويقع عند أقصى شمال إثيوبيا، على مسافة أكثر من 600 كم من العاصمة الفيدرالية أديس أبابا. وتحده من الشمال إريتريا، الشقيق العدو الذي يضم بين سكانه أيضا إثنية التيجراي التي تتكلم التيجرانية على غرار سكان الإقليم.