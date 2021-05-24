/632293/نشوى-الشريف-تطالب-وزيرة-الصحة-بتلقى-العاملين-بقطاع-البترول-للقاح-كورونا

طالبت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، وزيرة الصحة والسكان، بتوجيه عربات لتقديم لقاح كورونا للعاملين بقطاع البترول، الذين يتعرضون بشكل دائم ومباشر للتعامل مع المواطنين.

نشوى الشريف تطالب وزيرة الصحة بتقديم لقاح كورونا

وقالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:” خاطبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتوجيه عربات لتقديم لقاح مصل كورونا للعاملين بقطاع البترول.

وجاء بالخطاب الآتى:-“ إيماناً بالدور الهام الذى يلعبه العاملين بقطاع البترول، وتعاملهم المباشر والمستمر مع بيئة العمل الشاقة، ونظرًا لطبيعة عمل بعض العمال بقطاع البترول والتعامل المباشر مع المواطنين فى بعض الشركات، مما يجعله عرضه للإصابة بفيروس كورونا، وتجنبًا لوصول هذا المرض لأكبر عدد من العاملين بالقطاع.

وتابعت:” نرجو من سعادتكم الموافقة بتوجيه عربات لتلقيهم لقاح مصل كورونا بأنواعه المتوفره، فأرجو من سيادتكم إعطاء أوامركم لعمل اللازم فى أسرع وقت ممكن وإخطارنا بما وصل إليه الطلب وتفضلوا بقبول وافر الإحترام”.