/632291/عمرو-القطامي-يتقدم-بأول-طلب-إحاطة-ضد-مشروع-زد-الشيخ-زايد-لمخالفته-قانون-البناء-وتأثيره-على-البنية-التحتية

أعلن النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، عن الدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة تقدمه بطلب إحاطة موجه لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عملًا بحكم المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن الارتفاعات التي يتم تنفيذها بمشروع زد الشيخ زايد من قبل شركة أورا للتطوير العقاري المملوكة للمهندس نجيب ساويرس.

مخالفة قانون البناء

وأكد القطامي، في طلب الإحاطة الذي تقدم به، أن ارتفاعات الابراج بلغت 20 دور بما يوازي 90 متر الامر الذي يخالف قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، هذا بالاضافة إلى الضغط الذي يمثلها الأبراج على البنية التحتية لمدينة الشيخ زايد 6 أكتوبر من كهرباء ومياه وصرف صحي من كهرباء ومياه وصرف صحي.

اشتراطات البناء الجديدة

وتتضمن اشتراطات البناء الجديدة عددًا من الشروط التي يُلزم بها الراغب في البناء، وذلك في محاولة للقضاء على البناء العشوائي، وضبط حركة العمران، حيث تحل تلك الاشتراطات محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.

ولا تسري اشتراطات البناء الجديدة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، أو على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى عدم تطبيقها بالنسبة للبناء داخل القرى، والتي تعتمد على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.