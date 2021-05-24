صور.. انتهاء الأعمال الإنشائية للفرع الدولى لجامعة القاهرة بـ 6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يرافقه الدكتور عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم الإثنين، بجولة تفقدية للفرع الدولى لجامعة القاهرة بالسادس من أكتوبر، بحضور الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، وعدد من قيادات جامعة القاهرة.





وخلال الزيارة، استمع الوزير لشرح تفصيلى من الدكتور عثمان الخشت، حول سير عملية الإنشاءات والتجهيزات بالفرع الدولى للجامعة، مشددًا على إنجازه فى أقرب وقت ممكن، ليبدأ هذا الفرع فى ممارسة دوره الأكاديمى والمجتمعى المأمول.

وأكد الدكتور عثمان الخشت على أن الفرع الدولى لجامعة القاهرة من أهم المشروعات الكبرى التى تحرص الجامعة على سرعة الانتهاء منها على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز نحو 100% من معدلات الإنشاء، كما تم الانتهاء من المبنى الرىيسى ومبنيين للمدرجات، بالإضافة إلى قطع شوط كبير فى أعمال التشطيبات والمرافق.

جدير بالذكر أن نظام الفرع الدولى للجامعة يهدف إلى ربط البرامج الأكاديمية بالشراكة مع جامعات دولية، وتحقيق التكامل بين التعليم والبحث العلمى، وتأهيل الطلاب والأكاديميين، كما يهدف إلى تطوير برامج أكاديمية ومهنية مستدامة تساعد على النمو المستقبلى والتحسين المستمر فى الجودة، وتقديم خريجين فى مجالات العلوم المختلفة، بجانب الاهتمام بالبحث العلمى المرتبط بالواقع؛ بهدف جذب الشراكات فى مشروعات بحثية والمنح التمويلية البحثية.

وتشمل التخصصات التعليمية والبحثية بفرع الجامعة المشتركة مع جامعات عالمية عدد من البرامج منها: العلوم الطبية، تطبيقات الليزر، السياحة والفندقة، النانوتكنولوجى، العلوم النووية، والعلوم الإدارية.