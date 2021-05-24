صور.. بروتوكول تعاون بين تجارية الإسكندرية وغرفة فويفودينا الصربية

جدة - نرمين السيد - وقعت الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة التجارة والصناعة بإقليم فويفودينا التابع لدولة صربيا، بحضور محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.





وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن غرفة الإسكندرية أول غرفة فى إفريقيا والوطن العربى، والتى أنشئت منذ حوالى قرن من الزمان، فهى بوابة لأكثر من نصف تجارة مصر الخارجية.

وأكد أن صربيا ككل، وإقليم فويفودينا بالأخص هم شركاء وأشقاء لعقود طويلة، إذ يجمعنا مجلس إدارة اتحاد غرفة البحر الأبيض "الإسكامى"، والذى يقدم العديد من آليات الشراكة وتنمية التجارة والاستثمار وغيرها من سبل التعاون الاقتصادى.

وأشار إلى أن هذا التعاون الاقتصادى يتضمن العديد من القطاعات التى يمكن أن تتكامل من خلال شراكات بين مجتمع الأعمال من الجانبين، متضمنة الزراعة والصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة كمدخلات للعديد من القطاعات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل النهرى، والطاقة، وبالطبع الثقافة والسياحة.

واستكمل أن تلك الشراكات نقوم بدعمها وتنميتها من خلال العديد من مشاريع الاتحاد الأوروبى الإقليمية التي نقوم بتنفيذها سويا، والتى ننظم من خلالها العديد من المؤتمرات والمعارض ولقائات رجال وسيدات الأعمال، سواء العامة أو القطاعية.

وأضاف الوكيل أنه يجب أن نعمل سويًا في تنمية العلاقات الثنائية، وأن نتجاوز التعاون في التجارة والصناعة والاستثمار، لنفتح آفاق التعاون في التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا والثقافة والسياحة.