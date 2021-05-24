رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته بشأن تطوير منطقة الفسطاط التاريخية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستكمال استعراض تصورات تطوير منطقة الفسطاط التاريخية، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولى مكتبين استشاريين.





وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم الإثنين يأتى فى إطار استكمال مناقشة التصورات المقترحة لتطوير منطقة الفسطاط التاريخية، من قبل عدد من المكاتب الاستشارية الهندسية المُكلفة بهذا الأمر، وكان الاجتماع الأول فى هذا الإطار قد عُقد مع مسئولى أحد هذه المكاتب خلال الأسبوع الأول من الشهر الجارى.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منطقة الفسطاط فى مصر القديمة، من خلال تطوير حوالى 300 فدان فى قلب القاهرة، إذ نسعى لتحويلها إلى حديقة مركزية للقاهرة على غرار ما حدث فى بحيرة عين الصيرة والمنطقة المحيطة، والمتحف القومى للحضارة المصرية.

وخلال الاجتماع، صرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مسئول أحد المكاتب الاستشارية الهندسية التصور الخاص بهم، إذ أوضح أن مشروع حديقة الفسطاط سيكون أفقا تطل عليه جميع الثقافات التى نشأت على ضفاف النيل، حيث تمت الإشارة فى هذا السياق إلى التطور التاريخى للمنطقة.

وعرض مسؤول المكتب الاستشارى الموقع الجغرافى للمنطقة، والمناطق الرئيسية والطرق المحيطة بها، لافتًا إلى أن التصور المقترح يتضمن مشهدًا رائعًا لاتصال قلعة صلاح الدين بحديقة الفسطاط.

وأضاف: "يتضمن المخطط العام للتصور المقترح إقامة 9 مناطق إبداعية تتضمن منطقة الوادى، ومنطقة بستانية، ومنطقة الترفيه والمغامرة، ومنطقة ثقافية، ومنطقة أثرية، ومنطقة السوق، ومنطقة الأعمال الفنية، ومنطقة الفنادق والضيافة".

وتابع المستشار نادر سعد: عرض مسؤول المكتب الاستشارى الثانى التصور المقترح من جانبهم بشأن تطوير منطقة الفسطاط، ووفقًا لهذا التصور فإنه من المستهدف تحويل المنطقة إلى حديقة مركزية للقاهرة، بحيث يتكامل هذا المشروع مع إحياء القاهرة الإسلامية.

كما عرض مكونات مدينة الفسطاط ومعالمها، وأبرزها: جامع عمرو بن العاص، والمتحف القومى للحضارة المصرية، ومجمع الأديان، ومركز الحرف اليدوية وبيت جميل، مشيرًا إلى تميز موقع المدينة لوجوده بالقرب من الطرق الرئيسية المحيطة مثل طريق صلاح سالم، والطريق الدائرى وطريق الاوتوستراد والكورنيش.

ووفقًا لما جاء بتصور المكتب الاستشارى، فإن ما وصفه بالقرارات التصميمية الرئيسية للمشروع تتمثل فى التكامل مع مسارات القاهرة التاريخية وإحياء مسار آل البيت، وتطوير سور مجرى العيون ومنطقة المدابغ، وإنشاء أنشطة تؤكد وظيفة القاهرة كمركز ثقافى حضارى سياحى، وتوفير أراض لمركز أعمال جديد للقاهرة لتأكيد وظيفة القاهرة كمركز أعمال لإقليم الشرق الأوسط، والربط مع حديقة الأزهر، وتطوير الواجهات المعمارية للمناطق السكنية المحيطة.