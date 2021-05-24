السكة الحديد : إعتباراً من يومى 26 و 28 الجارى تعديل تركيب...

فى ظل توجيهات القيادة السياسية والحرص الدائم على تحديث منظومة السكك الحديدية بكافة قطاعاتها وخاصة الوحدات المتحركة فقد تقرر إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26/5/2021 تعديل تركيب قطار 80 بين القاهرة / أسوان بعربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلا من العربات العادية ليكون التركيب بعدد 11 عربة حيث يقوم القطار رقم 80 من القاهرة الساعة 8.30 صباحا ليصل أسوان الساعة 1.45 صباح اليوم التالى ، كما تقرر إعتباراً من يوم 28/5/ 2021 تعديل تركيب القطار رقم 81 من أسوان / القاهرة بعربات روسي ذات تهوية ديناميكية ، حيث يقوم من أسوان الساعة 4.30 صباحاً ليصل القاهرة الساعة 22.25 .

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