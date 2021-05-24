السفير المصرى فى إندونيسيا يلتقي مع وزيرة الشئون الاجتماعية بجمهورية إندونيسيا

التقى أشرف سلطان، سفير جمهورية مصر العربية بإندونيسيا، Tri Rismaharini وزيرة الشئون الاجتماعية بجمهورية إندونيسيا، لبحث سبل تبادل الخبرات المعرفية والبرامج المهنية والأسرية بين وزارة الشئون الاجتماعية الإندونيسية ووزارة التضامن الاجتماعى فى مصر.

استعرض سلطان خلال اللقاء أهم ملامح التجربة المصرية في إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومى للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً للرعاية، بالإضافة إلى الجهود الحكومية التي تم اتخاذها لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

من ناحية أخرى، تناول اللقاء جهود البلدين للتنمية الريفية والاجتماعية وتشغيل الشباب، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وفرص التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في هذه المجالات أخذاً في الاعتبار تشابه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كل من مصر وإندونيسيا.