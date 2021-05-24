مساعد وزير الداخلية للسجون: المنيا تضم 3 سجون وإجراء 12 عملية نوعية وتطعيم النزلاء ضد فيروس كورونا

أكد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، بان منطقة سجون المنيا الحديدة تضم ٣ سجن " سجن ليمان، وسجن شديد الحراسة ، سجن آخر بالإضافة إلى تجهيز مستشفى حديثة مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لخدمة نزلاء السجون . وأضاف مساعد وزير الداخلية خلال جولة داخل سجون المنيا تضم مجموعة من الورش والمصانع . وأشار مساعد وزير الداخلية بأنه يوجد اليوم 12 عملية نوعية يتم إجرائها داخل المستشفى السجن بالإضافة إلى أعمال تلقى النزلاء لقاح ضد فيروس كورونا لكافة النزلاء .

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