صوت الأمة داخل غرفة تلقي نزلاء سجن المنيا لقاح فيروس كورونا (صور)

تواصل وزارة الداخلية تطبيق الإجراءات الإحترازية داخل السجون المصرية لمكافحة فيروس كورونا. وخلال جولة تفقدية بمنطقة سجون المنيا بمشاركة وفود إعلامية وحقوقية ،تواجدت صوت الأمة داخل غرفة تلقي نزلاء سجن المنيا لقاح فيروس كورونا في إطار توجيهات وزير الداخلية محمود توفيق بمنح كل نزلاء السجون المصرية والأطقم الطبية العاملة والضباط وجميع العاملين بالسجون المصرية لقاح فيروس كورونا المستجد وخلال الجولة التفقدية أطلع مراسلين الإعلام الدولي علي غرف العمليات والعيادات الخارجية وغرفة الإستقبال والطواريء وصيدلية مستشفي السجن والتي وفرت كافة الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة وغير المزمنة وتطعيمات فيروس كورونا ، وتأكد الوفد الحقوقي من صلاحية الأدوية وجاهزية المستشفي للتعامل مع الحالات الطارئة والتعقيم المستمر بنطاق المستشفي وعماير النزلاء.

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