الرئيس السيسى يستقبل تركى آل الشيخ مستشار الديوان الملكى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المستشار تركي آل الشيخ نقل للرئيس تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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