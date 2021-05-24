مدير قطاع السجون: وزير الداخلية وجه بتسهيل مهمة الإعلام للإطلاع على الحقائق.. و الواقع كذب الشائعات

أكد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون أن السجون المصرية بمختلف محافظات مصر تلتزم بمعايير حقوق الإنسان وتطبق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال جولة تفقدية بسجون المنيا شارك فيها وفد إعلامي وحقوقي أكد مساعد الوزير للسجون في تصريحات لـ"صوت الأمة" أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه بتسهيل مهمة الإعلام المصري والدولي للإطلاع على كافة الحقائق ومشاهدة التطوير المستمر داخل السجون المصرية الذي يسير وفقا لخطة تحدث باستمرار، مشيراً أن السجون المصرية تواصل استقبال الزيارات الحقوقية والإعلامية.

وتفقد الوفد الإعلامي منطقة سجون المنيا التي تضم ليمان الجديدة وشديد الحراسة بالمنيا، وكذا مستشفى السجن التي تضم صرحاً طبياً مجهز بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة وتوفر الأطباء من كافة التخصصات، هذا بخلاف عنبر لذوي الإحتياجات الخاصة، ومجهزة بثلاث غرف عمليات ومنذ الصباح تم إجراء 12جراحة عاجلة.