/632292/بذكريات-نهائي-القرن-حكم-مباراة-الأهلي-ونهضة-بركان-في-السوبر-الإفريقي

يخوض النادي مواجهة قوية ضد نظيره نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية الأفريقية فى السوبر الأفريقي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين باستاد جاسم بن حمد بنادى السد في العاصمة القطرية الدوحة وذلك فى السادسة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة ,وسادت حالة من الفرح والسعادة في الشارع الأهلاوي خلال الفترة المقبلة بسبب وجود تقنية الفار فى المباراة المرتقبة فضلا عن تعيين الحكم الجزائري مصطفي غربال لإدارة المباراة .

وسيتم الاستعانة بتقنية الفيديوفي كأس السوبر الإفريقي للمرة الثانية في تاريخ البطولة وذلك بعد تطبيقه في النسخة الماضية بين الترجي والزمالك في المباراة التي ستجمع بين النادي الأهلي ونظيره نهضة بركان المغربي في العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة المقبل على ستاد حمد الجاسم في العاصمة القطرية الدوحة .

مصطفى غربال حكما لمباراة الأهلي ونهضة بركان

وعانى المارد الأحمر من ظلم تحكيمي فى الدور ربع النهائى لدوري الأبطال الأفريقى أمام صن دوانز الجنوب إفريقي خاصة في مباراة الذهاب حيث قام الحكم السنغالي ماجيتي ندايي بتحجيم لاعبي الأهلي وإعطاء إنذارات للاهلي فضلا عن تغاضيه عنغحتساب ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي وطرد مباشر للحارس الأوغندي دينيس أونيانجو بعد ضرب محمد شريف خلال الشوط الأول .

وشهد الشوط الأول من مباراة صن داونز والأهلي في ربع نهائي دوري ابطال إفريقيا أكثر من خطأ من قبل الحكم السنغالي ماغويت نداى، بعدما احتسب خطأ ضد مهاجم الأهلي محمد شريف في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، رغم أنه كان ضحية تدخل عنيف ومقصود من حارس مرمى صن داونز دينيس أونيانغو.

وجاء المشهد الجدلي عندما أرسل مدافع الأهلي رامي ربيعة كرة طولية داخل منطقة جزاء فريق صن داونز، ليخرج حارس مرمى الفريق الجنوب إفريقي متصديًا لها ولكنه ركل مهاجم الأهلي في ظهره، وهي اللقطة التي أثارت جدلا واسعا بشأن الحكم السنغالي في غياب تقنية الـ"الفار".

ويعد الجزائري مصطفي غربال "وش السعد" على الأهلى بشرة خير وفأل حسن على الجمهور الأهلاوي نظر لأنه نفس الحكم الذي ادار لقاء نهائي القرن في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا أمام غريمه الزمالك والتي انتهت لصالحه بهدفين مقابل هدف في شهر نوفمبر الماضي على ستاد القاهرة .

طاقم تحكيم المباراة

واستقرت لجنة التحكيم داخل الـ «كاف» على تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال حكما لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في تمام السادسة مساء باستاد جاسم بن حمد بنادى السد القطرى، ويعاون غربال، الطاقم التحكيم الجزائري عبد الخالق تشيالي، وموكرين جوراري من الجزائر، والحكم الرابع جيان ندالت حكما رابعا من الكونغو، فيما يضم طاقم غرفة تقنية الفيديو "الفار" ستدار بالكامل بواسطة طاقم قطري، مكون من عبد الرحمن الجاسم حكم فيديو، إضافة لمساعديه، خميس الماري وسعود أحمد، وسيكون جاسم مساعد مستشارا لحكم الفيديو، ووائل السباعي مدير مشروع تقنية الفيديو في الكاف.

ويلعب الأهلي كأس السوبر كونه الفائز بدوري أبطال إفريقيا، فيما يخوض نهضة البركان المباراة باعتباره بطل الكونفدرالية.

يذكر أن نادي الزمالك هو أخر من توج بلقب السوبر الإفريقي وذلك بعد فوزه على الترجي التونسي في قطر بنتيجة 3:1