البنزرتي:«الترجي التونسي سيُقصي الأهلي من نصف النهائي.. ولايشغلنا مواجهة أحدهم»

/632296/البنزرتيالترجي-التونسي-سيقصي-الأهلي-من-نصف-النهائي-ولايشغلنا-مواجهة-أحدهم

كشف فوزي البنزرتي المدير الفني للوداد المغربي عن رأيه في مباراة الأهلي والترجي التونسي في إطار مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين خلال الشهر الجاري ، بعد أن تأهل المارد الأحمر على حساب صن داونز وتأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد الجزائري.

وقال البنزرتي خلال تصريحات إذاعية: " في حالة الحديث عن مستوى الفريقين في دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا فأنا ارى أن الترجي التونسي أفضل من منافسه الأهلي المصري خلال الوقت الحالي".

وواصل البنزرتي: " النتائج التي يحققا النادي الأهلي في الوقت الحالي لم تعكس مردودها الفني ، والنادي الأحمر لم يقدم أداء جيد أمام صن داونز في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في دور ثمن النهائي لدوري أبطال إفريقيا ".

فوزي البنزرتي: الترجي سيترشح على حساب الأهلي

وتابع البنزرتي : " الأهلي ليس في أفضل حالاته خلال الوقت الحالي على الرغم من نتائجة الجيدة ، والترجي التونسي قادر على حسم التأهل على الرغم من بقاء المارد الأحمر كنادي كبير في الكرة الإفريقية ".

وأختتم: " لا ننظر لمنافسنا في نهائي الأبطال من الفريقين لأننا لم نحسم التأهل بعد ، سنركز في مباراة كايزر تشيفيز في نصف النهائي وأمل أن يحالفنا التوفيق" .

يذكر ان الأهلي حقق الفوز على صن داونز واستطاع حجز التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز بثنائية مقابل هدف وحيد.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وأعلن المدير الفني لنادي صن داونز عن تشكيل لقاء الأهلي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمي: اونيانجو.

خط الدفاع: مورينا - ناسمنتو - ليبوسا – موديبا.

خط الوسط: كويتزي - جالي – ماخوليزي.

الهجوم : زواني - شالولايل – سيرينو.