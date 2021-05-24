/632298/الرئيس-السيسي-يستقبل-تركي-آل-الشيخ-مستشار-الديوان-الملكي-السعودي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

تقدير الملك سلمان بن عبد العزيز

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المستشار تركي آل الشيخ نقل للرئيس تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

السيسي يؤكد على عمق العلاقات

وقد أكد السيد الرئيس من جانبه على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين، وأنها تشهد تطوراً مستمراً وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه.

فضلًا عن التأكيد على أن القيادتين والحكومتين المصرية والسعودية تسعيان دوماً إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون في سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع في تحقيق الأهداف المشتركة.

تركي للسيسي: لن تنسى غزة موقفك البطولي

وكان قد شكر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، في تدوينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تدخل مصر لوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وإقرار هدنة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية.

وقال آل الشيخ: "لن تنسى غزة موقفك البطولي".

هدنة فلسطين برعاية مصرية

وبدأت هدنة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، ودخلت حيز التنفيذ، برعاية مصرية، ونالت إشادات عربية ودولية، لاسيما بعد الجهود المصرية لوضع حد لرأب الصدع بين الجانبين.

حيث تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن في قطاع غزة، برعاية مصرية، اعتبارًا من سعت 0200 يوم 21 / 5 بتوقيت فلسطين.

وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.