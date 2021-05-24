/632294/رقم-تاريخي-لـ-شيكابالا-في-مباراة-الزمالك-والمصري-تفاصيل

تشهد مباراة اليوم بين الزمالك والمصري رقما مميزا لصالح قائد الفريق الأبيض محمود عبدالرازق شيكابالا ، حيث يكمل جناج الفارس الأبيض في حالة المشاركة أمام النسر الأخضر المباراة رقم 300 مع القلعة البيضاء، في مسيرة شهدت تألق كبير من اللاعب.

يحل نادي الزمالك اليوم ضيفا على فريق المصري البورسعيدي, ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز, ودخل أمس، نادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون معسكرا مغلق خارج الديار، وذلك من أجل الاستعداد للمباريات المقبله للقلعة البيضاء، وسيخوض الزمالك ثلاث مباريات متتالية خارج القاهرة, منهم مباراة في دور ال 16 من بطولة كأس مصر أمام الاسماعيلي، ومبارتين في بطولة الدوري أمام المصري البورسعيدي والجونة.

الزمالك يواجه المصري في الدوري

وقرر الجهاز الفني للقلعة البضاء عدم الرجوع إلى القاهرة عقب انتهاء مباراة الفريق مع المصري البورسعيدي, وفضل الانتقال إلى معسكر بالعين السخنة وتدريب الفريق على ملاعب نادي وادي دجلة استعدادا لمباراة الإسماعيلي في بطولة كأس مصر والتي ستلعب بالسويس.

شيكابالا جاهزا لمباراة المصري

الجدير بالذكر أن شيكابالا أصبح جاهزا لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، وذلك بعد تواصل اللجنة المؤقته المكلفة بإدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب، مع اتحاد الكرة بخصوص أزمة اللاعب شيكابالا، والتي حدثت في المباراة التي جمعت نادي الزمالك أمام الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، وأنهى لبيب كافة الأمور المالية المتعلقة بغرامة الايقاف التى تعرض لها شيكابالا.

ويذكر أن شيكابالا قد غاب عن القلعة البيضاء في أخر مبارتيين، والتي حقق الزمالك الفوز في المبارتيين، حيث حقق الفوز فى مباراة إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد, وفاز أيضا على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، ولعب شيكابالا مع القلغة البيضاء هذا الموسم 20 مباراة,وساهم ب 6 اهداف، حيث سجل هدفين وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

تعرف على تشكيل الزمالك والمصري في الدوري

وبعد جاهزية شيكابالا، أصبح من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – محمود شيكابالا - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل المصري أمام الزمالك

بينما من المتوقع أن يدخل المصري البورسعيدي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: عصام ثروت.

الدفاع: عمرو موسي، علاء عطا، محمد صالح، أحمد شديد قناوي.

الوسط: فريد شوقي، سعيدو سمبدوري، مصطفي سلطان.

الهجوم: عمر كمال عبدالواحد، محمد عنتر، أحمد جمعة.

ويسعى الزمالك للمحافظة على تصدر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة, ويحل النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 41, غير أن الأخير مؤجل له 4 مباريات, بينما يحل المصري البورسعيدي في المركز الثالث من بطولة الدوري المتتاز برصيد 39.