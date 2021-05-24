كأس العرب للصالات..المنتخب المصري يتصدر مجموعته بعد فوز ثمين على البحرين

/632302/كأس-العرب-للصالاتالمنتخب-المصري-يتصدر-مجموعته-بعد-فوز-ثمين-على-البحرين

نجح المنتخب المصري في تحقيق فوز مهم على المنتخب البحريني في أخر مباراة له في مرحلة المجموعات بهدف نظيف ليخطف صدارة المجموعة من المنتخب البحريني ويرفع رصيده من النقاط لـ7 نقاط في المركز الأول ويأتي خلفه المنتخب البحريني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد انتهاء المباراة بينهما.

وكان المنتخب المصري قد تعادل في المباراة الماضية أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 2:2 ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من البطولة ,كما كان المنتخب الوطني نجح في الفوز في المباراة الافتتاحية على نظيره الموريتاني بنتيجة 8:1 في مباراة استحوذ فيها الفريق المصري على المباراة طوال أحداثها.

ببينما على الجانب الأخر نجح المنتخب البحريني في الفوز في الجولة الماضية أمام المنتخب الموريتاني فضلا عن فوزه في المباراة الأولى له أمام المنتخب الكويتي في افتتاح مشواره بالبطولة .

قائمة المنتخب

ويقود المنتخب الوطني هشام صالح المدير الفنى حيث يخوض منافسات البطولة بقائمة تضم كل من، عبدالرحمن عباس ومحمود عبدالوهاب وعبدالرحمن عيد وعلاء محمد عيسي وإبراهيم محمد عوض وبلال السيد محمود والمعتز بالله سامي ومحمد عبدالحميد وأحمد محمد عبدالقادر ومحمد سعيد لبيب ومصطفي عيد خلف وخالد عبدالله عبدالحليم وخالد يسري إبراهيم ورجب رمضان علي وعبدالرحمن سيد مصطفي ومحمد طلعت بوجي.

ويعتلي منتخب المغرب الثانية صدارة تلك المجموعة برصيد ، الأهداف عن المنتخب السعودي، ويليهما الإمارات وجزر القمر على الترتيب. وافتتحت البطولة يوم 20 مايو الحالي بمباراة المنتخب المصري مع المنتخب الموريتاني وبمشاركة 8 منتخبات وهم " مصر والكويت والبحرين وموريتانيا والمغرب والسعودية وجزر القمر والإمارات .