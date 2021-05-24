النشرة المرورية: زحام أعلى كوبرى أكتوبر فى اتجاه الجيزة وسيولة بمحور النصر

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية مساء اليوم الاثنين، يكون لها طابع خاص خلال فترة الذروة المسائية، مشيرا إلى أن معدلات السير تعتبر متوسطة فى عدد من المحافظات.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور فيكتور أمانويل للمتجه إلى كايروسيز مول، وفى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده.

وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة بشارع جيهان، وفى محافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام الطريق الزراعى للقادم من منزل الطريق الدائرى وميدان المؤسسة بمدينة قليوب نتيجة وجود أعمال إنشاءات بمنطقة ميت حلفا، موضحا أن باقى محافظات الوجه البحرى والقبلى تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وتابع صابر أن قطاعات الطرق الدائرية، المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تعمل بشكل طبيعى، عدا بعض الأحجام بمنزل الأوتوستراد للقادم من كارفور ومتجه للمنيب، وأعلى منطقة البساتين، ومدخل نفق السلام للمتجه إلى المرج، وأعلى مناطق الوراق.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

ونبه صابر على أن الحركة المرورية بمحور 26 يوليو تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، وفى محافظة الجيزة تنحصر الأحجام فى شارع ثروت، للقادم من شارع الدقى ومتجه لشارع الجامعة، وللمتجه أيضا لمطلع محور صقر، ناصحا بسلوك شارع السودان.

وأوضح صابر أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب كوبرى صقر قريش، أسفل الدائرى، للقادم من المعادى ومتجه للأباجية والقلعة، ونصح كذلك بتجنب محور الفنجرى، للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، مشيرا كذلك بوجود بعض الأحجام عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات ناصحا بسلوك محور النصر.

ونوه صابر على أن كوبرى العاشر للقادم من مناطق الفسطاط ومتجه لميدان أثر النبى، يواجه بعض الكثافات، ناصحا بسلوك منطقة الملك الصالح وكورنيش النيل، مشيرا إلى أن كوبرى أكتوبر الأحجام فيه متفرقة عند الوصلة المعلقة والدمرداش، ناصحا بسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل للمتجه من القاهرة إلى الجيزة.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو9090"، بأن كوبرى 15 مايو يشهد بعض الأحجام عن منطقة الزمالك للمتجه إلى الجيزة، مشيرا إلى أن جميع الكبارى فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.