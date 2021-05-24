/632295/فريدي-البياضي-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-أزمة-تكليف-الأطباء-البشريين-دفعة-2021

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة و السكان الدكتورة هالة زايد، بشأن مشكلة تكليف الأطباء دفعة ٢٠٢١ و حرمانهم من اختيار التخصصات التي يرغبون فيها.

فريدي البياضى: هذا الحرمان بسبب نقص التخصصات

وقال عضو مجلس النواب، فريدي البياضي، في طلب الإحاطة ، اليوم الإثنين، أن هذا الحرمان بسبب مشكلة نقص التخصصات وهي مشكلة تراكمت على مدار عشرات السنوات، مشيراً إلى أنه من غير المنطقي أن تتحملها دفعة واحدة من الأطباء.

نص طلب الإحاطة المقدم من النائب فريدي البياضى

وقال عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، إن قرار التكليف للأطباء لأحدث دفعتين باستحداث نظام الزمالة المصرية ينطوي على ظلم بين خاصة لحركة تكليف مارس 2021، والتي نراها غير متكافئة مع احتياجات أي حركة سابقة، ولا تراعي أي نسبة أو تناسب، وبمقارنتها باحتياجات الحركة الأساسية التي سبقتها، والتي كانت احتياجاتها سيئة وأدت لتسرب نحو 80% من الامتثال للتكليف آملين في فرصة أفضل العام الثاني.

هذا وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى، وذلك بعد مناقشة مطولة من أعضاء مجلس النواب.