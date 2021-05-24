حسين السمري : من مصلحة الزمالك تواجدي داخل النادي.. ونسعى لخروجه من«كبوته»

/632217/حسين-السمري--من-مصلحة-الزمالك-تواجدي-داخل-النادي-ونسعى-لخروجه-منكبوته

أكد حسين السمري المدير التنفيذي الجديد على أن كرة القدم تشكل أولوية داخل النادي الأبيض ، مشددا على ضرورة تواجده كحلقة ربط بين اللجان المختلفة وكذلك لمساعدة مجلس الإدارة المنتخب القادم.

قال حسين السمري: " سنظل في خدمة نادي الزمالك ،نتمنى الخروج من تلك الكبوة لأن الفارس الأبيض كبير ويحتاج أكثر من ذلك ".

وعن تعليق وزير الشباب والرياضة قال: " الوزير تقدم بالشكر للجنة السابقة في النادي وتمنى التوفيق للجنة الجديدة مناشدا بضرورة توحيد الجبهات داخل القلعة البيضاء من أجل خروج نادي الزمالك".

السمري يؤكد كرة القدم أولوية في الزمالك

وأضاف : " كنت متواجد في اللجنة السابقة والحالية أيضا ، وأرى ان هذا سيكون في مصلحة نادي الزمالك لأن الأشخاص المتواجدين على كل علم بكل شئ داخل القلعة البيضاء".

وواصل المدير التنفيذي للنادي: " كرة القدم داخل نادي الزمالك لها أولوية خاصة سواء في حسابات المجلس الحالي او المجلس السابق من أجل مصلحة النادي مع التأكييد على الإهتمام بكافة الألعاب الأخرى".

لجنة إدارة الزمالك الجديدة

يذكر إن وزير الرياضة قام بتعيين لجنة جديدة لإدارة النادي تتكون من: حسين لبيب رئيسا، ومحمد الأتربي نائبا للرئيس، وطارق جبريل مديرا ماليا، وهاني برزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.

علىى جانب أخر أكد حسين لبيب في أول تعليق "نهدف للكثير من التطلعات في نادي الزمالك بعد تولي المسئولية بشكل رسمي ، وسنعمل على إحداث طفرة فى مختلف الألعاب داخل القلعة البيضاء من اجل إستقرار الفرق الرياضية في القدم واليد والسلة وغيرهم".

أول تعليق لرئيس الزمالك الجديد

وتابع رئيس الزمالك الجديد: " نفكر في الدقائق الأولى من تولي المسئولية فى كيفية تمويل الفارس الأبيض من أجل الحفاظ على مستوى الفرق وتحقيق البطولات فى أرض الملعب ، وذلك من خلال الإهتمام بالجانب الإجتماعي في فروع النادي و المصايف".

وكان وزير الشباب والرياضة قد قرر تكريم لجنة الزمالك الجديدة بقيادة حسين لبيب رئيس اللجنة الجديدة لإدارة النادي الأبيض.