/632307/السعودية-تعلن-تمديد-الإقامة-وتأشيرة-الخروج-والعودة-دون-مقابل

اعلنت المملكة العربية السعودية، تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرة الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة آليا دون مقابل، اليوم الإثنين، مشددة أن هذا التمديد يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة، للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية “كوفيد - 19”، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وقالت المملكة في بيان؛ تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 10 / 1442هـ الموافق 2 / 6 / 2021م. وشدد البيان؛ تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 10 / 1442هـ الموافق 2 / 6 / 2021م.مؤكد أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

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