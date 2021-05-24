/632308/الادارة-المحلية-تناقش-طلب-إحاطة-بشأن-إيقاف-تراخيص-البناء-ببورسعيد-صور

تناقش لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن طلب محافظة بورسعيد الرأي القانوني من وزارة التنمية المحلية، عن مدى أحقية المحافظة في تحصيل مقابل التحسين، الذي قدرته اللجنة المكلفة من قبل المحافظة بمبلغ 463 مليون جنية، من إحدى الشركات السياحية مقابل مميزات خاصة، وإصدار حي غرب قرار ايقاف اعمال تراخيص البناء لحين السداد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الادارة المحلية تناقش طلب إحاطة بشأن إيقاف تراخيص البناء ببورسعيد «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.