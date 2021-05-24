/632309/جدول-امتحانات-الصف-الثالث-الإعدادي-الترم-الثاني-2021

يبحث أولياء الأمور عن جدول الامتحانات الذي يخص الصف الثالث الاعدادي وذلك في الترم الثاني، حيث بدأت العديد من المديريات التعليمية الموجودة في جميع انحاء الجمهورية في الاعلان عن هذا الجدول.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الصف الثالث الاعدادى) للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020/2021، وتجرى الامتحانات خلال الفترة من 1 يونيو إلى 7 يونيو 2021. وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الطلبة والطالبات سيؤدون امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الثلاثاء 1 يونيو، ومادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 2 يوينو، ومادة الهندسة يوم الخميس 3 يوينو، ومادة اللغة الأجنبية يوم السبت 5 يونيو ومادة الجبر والإحصاء يوم الأحد 6 يونيو وتختتم الامتحانات يوم الإثنين 7 يونيو بمادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021 محافظة الغربية

بينما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 للشهادة الإعدادية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن الإدارات التعليمية ال 10 بمدن ومراكز المحافظة تم أخطارها بجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية 2021.

ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء مادة اللغة الأجنبية ومخصص لها ساعتين، بينما مادة الجبر والاحصاء يوم الأربعاء ومخصص لها فترة زمنية ساعتين، على أن تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 10 يونيو بمادة العلوم ومخصص لها فترة زمنية ساعتين، وفقًا لما نشر بـ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 محافظة قنا

فيما اعتمد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 محافظة قنا لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية في محافظة قنا 2021، حيث ستبدأ في الأول من يونيو المقبل. وأول يوم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 محافظة قنا، يوافق يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021، وأول المواد اللغة العربية بكل أقسامها ويبدأ من الساعة 8 حتى الساعة 10.30 صباحا، والأربعاء وهو اليوم التالي للامتحانات، مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، والخميس هو اليوم الثالث.

ويمتحن الطلاب مادة هندسة لمدة ساعتين، والسبت اليوم الرابع، علوم لمدة ساعتين، واليوم الخامس من الامتحانات سيكون لمادة لغة أجنبية لمدة ساعتين، واليوم الأخير موافق الإثنين، دراسات اجتماعية لمدة ساعتين.