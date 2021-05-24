/632310/رئيس-الرقابة-الصناعية-يطالب-بزيادة-الرسوم-نراقب-مصانع-بمليارات-والرسم-100-جنيه-صور

طالب اللواء عبد الرؤوف الأحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، بزيادة رسوم الرقابة على المصانع، مشيرًا إلى إنها لم تتغير منذ الخمسينات، حيث تراقب المصلحة على مصانع بالمليارات والرسم لا يتجلوز 100 جنيه، مشيرًا إلى إنه لا يملك أموال لصرف مكافأت للعاملين بالمصلحة.

مناقشة ساخنة بلجنة الصناعة بالبرلمان

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، مشروعات الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022، بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية، والمطابع الأميرية.

وقرر المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة موازنة هيئة التنمية الصناعية لحين حضور رئيس الهيئة، وقررت اللجنة استدعاء وزيري الاسكان والتنمية المحلية لحل مشكلة الولاية على الأراضي بين الهيئات.

وطالب اللواء عبد الرؤف أحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، بتعديل الرسوم المقررة للهيىة، لأنها لم تعدل منذ الخمسينات، مشيرًا إلى أن المصلحة لا تمتلك موازنة ولا موارد وتتعامل مع شركات ورجال اعمال كبار والمصلحة منذ 1956.

وأضاف رئيس مصلحة الرقابة الصناعية:” إن ضعف الرسوم على توكيلات صناعية بدل السفر لمهندس يفتش على مصانع بمليارات وبدل سفره 6 جنيهات، ولابد من تعديل الرسوم”.

وأشار عبد الرؤوف الأحمدى، إلى أن المصلحة تراقب المصانع في كل القطاعات، مشيرًا إلى أن لدى المصلحة 633 موظف والإيرادات 2 مليون والموازنة أجمالًا 57 مليون جنيه.

رئيس مصلحة الرقابة الصناعية: المصلحة جهة رقابية توفر للدولة المليارات

وأشار رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى ان المصلحة جهة رقابية توفر للدولة مليارات الجنيهات أنه تم تخفيض الموازنة عن العام الماضي، مطالبًا بعدم تخفيض الموازنة.

وطالب معتز محمود، رئيس اللجنة، بتعديل قانون مصلحة الرقابة الصناعية قانون 81لسنة 2016، كما طالب المالية بزيادة المرتبات الضعيفة للمصلحة وزيادة المكافأت والبدلات.

وأوصى النائب معتز محمود، رئيس اللجنة بتنظيم زيارة إلى مصلحة الرقابة الصناعية للوقوف على أوضاعها على أرض الواقع، واستعرض الشرقاوي الامام رئيس مجلس ادارة هيئة المطابع الاميرية موازنة الهيئة للعام المالي الجديد.

وقال النائب معتز محمود:” إن الهيىة انشأها محمد على وعمرها اكثر من 200 عاما اكبر من عمر دول وبها 2500 موظف وهناك زيادة الاجور بالانتاج”.