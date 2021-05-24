/632311/فاكس-رسمي-من-اتحاد-الكرة-للأهلي-بسبب-مبارياته-المقبلة-تفاصيل

تلقى النادي الأهلي فاكس رسميّ من الاتحاد المصري لكرة القدم ، يخطره فيه بمواعيد و أماكن مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الأسابيع أرقام 26 و27 و28 لبطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم من الدوري الحالي 2020-2021.

مباريات الأهلي القادمة في الدوري

وجاءت مباريات الأهلي في الأسابيع الثلاثة على النحو التالي: الأسبوع رقم 26: المقاولون العرب في مواجهة الأهلي - الاثنين 14 يونيو - استاد بترو سبورت - التاسعة مساءً.

مباراة مؤجلة من الأسبوع رقم 18: مصر المقاصة في مواجهة الأهلي - الثلاثاء 29 يونيو - استاد الجيش بالسويس - التاسعة مساءً.

الأسبوع رقم 27: الأهلي في مواجهة بيراميدز - الجمعة 2 يوليو - استاد الأهلي WE السلام - التاسعة مساءً.

الأسبوع رقم 28: سموحة في مواجهة الأهلي - الثلاثاء 6 يوليو - استاد الإسكندرية - الخامسة مساءً.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إجراء عدة تغييرات على جدول مسابقة الدوري الممتاز خلال الجولات من 26 وحتى 28 بعد تأهل الأهلي وبيراميدز لنصف نهائي بطولتي الكونفيدرالية الإفريقية ، ودوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات الأهلي في الدوري الممتاز

وتأتي تلك التعديلات على جدول الدوري المصري الممتاز بعد أن عقد الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا برئاسة أحمد مجاهد، وبحضور أحمد حسام عوض عضو الاتحاد مع مديري المنتخب المصري الأول والمنتخب المصري الأولومبي والذي شرحا برنامجي إعداد الفريقين خلال الفترة المقبلة.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وأعلن المدير الفني لنادي صن داونز عن تشكيل لقاء الأهلي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمي: اونيانجو.

خط الدفاع: مورينا - ناسمنتو - ليبوسا – موديبا.

خط الوسط: كويتزي - جالي – ماخوليزي.

الهجوم : زواني - شالولايل – سيرينو.