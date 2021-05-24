/632313/اتحاد-الكرة-يقلص-عقوبات-حسام-حسن-ومسئولي-زعيم-الثغر

وافق اتحاد الكرة على تخفيض عقوبة حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري، ووقعت العقوبة عليه لما استجد من أحداث فى الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث تلقى نادي الاتحاد السكندري خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يبلغه فيه على الموافقه على التظلم الذي قدمته اداراة الاتحاد بخصوص تخفيض العقوبة الموقعة على التوأمين إبراهيم حسن وحسام حسن.

وجاءت العقوبة كالتالي: - إيقاف حسام حسن المدير الفني بنادي الاتحاد السكندري والمصري سابقا، 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، وذلك لما بدر منه من سلوك غير أخلاقي خلال مباراة الاتحاد السكندري والمصري. - إلغاء العقوبة الموقعة على طبيب نادي الاتحاد السكندري عمرو الأشلم، حيث كان من المقرر توقيع غرامة قدرها 20 الف جنيه على طبيب الاتحاد, وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن العقوبة المالية مفروضة على مسؤلي الفريق، وليس الطبيب ، وذلك للاعتراض على طاقم حكام الفار، وليس الطبيب.

اتحاد الكرة يقلل غرامة حسام حسن

واتخذ الاتحاد أيضا قرار بمنع عامل غرفة ملابس فريق الاتحاد السكندري عن السفر مع الفريق لمدة عام كامل، وإلغاء الغرامة المالية المفروضة عليه.

يذكر أن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اتخذت عدداً من القرارات، نتيجة لما حدث من أحداث فى الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وبالأخص من ىمباراة الاتحاد السكندري وفريق المصري البورسعيدي.