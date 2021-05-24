عاجل.. السيسى يتابع الموقف الإنشائى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، واللواء خالد فرحات مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خصوصًا مشروع "دلتا مصر" للإنتاج الزراعى، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء سكنية ومنشآت، وفى مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، والتى ستمثل صرحًا رياضيًا متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية بما فيها من بنية تحتية كالملاعب والصالات.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية، بما فى ذلك الموقف التنفيذى الخاص بتوفير أحدث المعدات الإنشائية العملاقة المتعلقة بتنفيذ المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية، حيث تم فى هذا السياق عرض نماذج لتصميم دور العبادة والبيت الريفى النموذجى بالقرى فى إطار مبادرة حياة كريمة.

وتم أيضًا استعراض الموقف التنفيذى لمحطات الصرف والمعالجة والرفع والمسارات المائية لنقل مياه الرى للمشروع القومى العملاق "دلتا مصر" للإنتاج الزراعى، فضلاً عن سير العمل بمحطة معالجة المياه فى منطقة الحمام.

ووجه الرئيس بالاستغلال الأمثل لحركة الأعمال الكثيفة الحالية على امتداد مسارات المياه من فروع النيل إلى مشروع "دلتا مصر"، ليتم إنشاء طرق ومحاور على امتداد تلك المسارات لتكون بمثابة شرايين تنموية جديدة فى المنطقة المحيطة.

كما اطلع الرئيس على الدراسات المتعلقة بالاستفادة من مياه الصرف الرئيسية غرب مدينة السويس، بالإضافة إلى مستجدات الاستفادة من مياه الصرف الزراعى المتوقع توفيرها من محطة معالجة المياه من مصرف بحر البقر، والتى سيكون لها مردود مباشر على المشروع القومى الخاص بالتنمية الشاملة لسيناء.

وتم عرض الموقف التنفيذى لشبكة الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى وأحيائها المختلفة، ووجه الرئيس بالبدء فى التوسع التدريجى فى إنشاء وتطوير الطرق والمحاور الرئيسية امتدادًا من منطقة شرق القاهرة لتشمل أحياء القاهرة الكبرى، بهدف تقليص الازدحام المرورى وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتحقيق أكبر قدر من سيولة وسرعة التنقل، وخفض التلوث وتوفير الوقود.