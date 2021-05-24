لقاء مصرى إندونيسى لبحث جهود البلدين فى التنمية الريفية

جدة - نرمين السيد - التقى أشرف سلطان، السفير المصرى بإندونيسيا، Tri Rismaharini وزيرة الشئون الاجتماعية بإندونيسيا، لبحث سبل تبادل الخبرات المعرفية والبرامج المهنية والأسرية بين وزارة الشئون الاجتماعية الإندونيسية ووزارة التضامن الاجتماعى فى مصر.





استعرض سلطان خلال اللقاء أهم ملامح التجربة المصرية فى إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومى للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً للرعاية، بالإضافة إلى الجهود الحكومية التى تم اتخاذها لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. من ناحية أخرى، تناول اللقاء جهود البلدين للتنمية الريفية والاجتماعية وتشغيل الشباب، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وفرص التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى هذه المجالات آخذاً فى الاعتبار تشابه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بكلتا البلدين.

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