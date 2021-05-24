الكهرباء: 140 مليون جنيه لتطوير الشبكات الكهربائية بالمدن الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأشار «شاكر» فى بيان صحفى، اليوم الإثنين، أنَّه تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل لحوالى 140 مليون جنيه بقطاع المدن الجديدة، والذى يضم كل من العاشر من رمضان، ومدينة بدر، والشروق والمناطق المحيطة بهم والتى تتضمن حوالى 5 مركز وقرية.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددًا على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادى تكرارها فى المستقبل، مؤكدًا على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.
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