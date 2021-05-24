سامح شكرى من رام الله: هناك توافق لتثبيت الهدنة وإعادة إعمار غزة وإطلاق التفاوض

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن المساعدات التى تقدمها مصر إلى غزة عبر معبر رفح إنسانية، وذلك فى تصريحات له من رام الله.

وأشار شكرى إلى أن الهدف المشترك للدول العربية التنسيق مع السلطة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا أن هناك توافق على تثبيت الهدنة وإعادة إعمار غزة وإطلاق مسار التفاوض السلمي.

وتابع وزير الخارجية: "لدينا اتصالات مع حماس فى إطار تثبيت وقف النار والمصالحة الفلسطينية".