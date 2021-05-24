/632304/تعليم-النواب-تناقش-الموزانة-العامة-للجامعات-والمستشفيات-الجامعية-صور

تناقش لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، ما يخص وزارة التعليم العالي والهيئات التابعة لها جامعات - مستشفيات جامعية،في مشروعي الموازنة العامة للدو لة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022.

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