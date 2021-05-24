632312 /632312/اقتراحات-النواب-تناقش-عدد-من-طلبات-الاحاطة-المقدمة-من-النواب-صور 05:29 م - الإثنين 24 مايو 2021 تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب،برائسة النائب عاطف ناصر ، عدد من المقترحات والشكاوي وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب: الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد البعلي، بشأن تحويل قرية سرابيوم إلى مدينة – محافظة الاسماعيلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب أشرف أبو الفضل، بشأن تحويل قرية حجازه بمركز قوص إلى مدينة – محافظة قنا. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إعادة إصالح وتأهيل شبكات التليفون المحمول بمدينتي العريش والشيخ زويد – محافظة شمال سيناء. تابع موقع دوت الخليج علي

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