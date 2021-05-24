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اقتراحات النواب تناقش عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب «صور»

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/632312/اقتراحات-النواب-تناقش-عدد-من-طلبات-الاحاطة-المقدمة-من-النواب-صور

05:29 م - الإثنين 24 مايو 2021

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تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب،برائسة النائب عاطف ناصر ، عدد من المقترحات والشكاوي وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب:

الاقتراح برغبة المقدم من  النائب أحمد البعلي، بشأن تحويل قرية سرابيوم إلى مدينة – محافظة الاسماعيلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب أشرف أبو الفضل، بشأن تحويل قرية حجازه بمركز قوص إلى مدينة – محافظة قنا. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إعادة إصالح وتأهيل شبكات التليفون المحمول بمدينتي العريش والشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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