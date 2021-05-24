/632314/موسيماني-يضع-خطة-ضرب-نهضة-بركان-في-السوبر-الإفريقي

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام نادي نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة وستقام المباراة على ملعب حمد الجاسم في العاصمة القطرية الدوحة.

وسافر النادي الأهلي على متن طائرة خاصة من مطار جوهانسبيرج بجنوب إفريقيا وذلك بعد مباراة الإياب أمام صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وحسم النادي الأهلي تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3:1 في مجموع المبارتين ليكرر سيناريو الموسم الماضي ويقصي بطل جنوب إفريقيا من البطولة.

ومن المتوقع أن يعود بيتسو موسيماني للعب بطريقته المعتادة في مباراة نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي 4ـ2ـ3ـ1 ليستغل الثغرات في دفاع الفريق المغربي.

تشكيل الأهلي المتوقع

ومن المتوقع أن يبدا الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :

محمد الشناوي في حراسة المرمى

خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم ، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ، عمرو السولية.

في الهجوم: طاهر محمد طاهر،أفشة،صلاح محسن.

وفي الأمام: محمد شريف.

مباراة الأهلي ونهضة بركان بالسوبر الإفريقي

ويخوض النادي الأهلي المباراة وذلك باعتباره بطلا لدوري أبطال إفريقيا في العام الماضي بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك في نهائي القرن في نوفمبر الماضي على ستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف ، بينما يدخل نادي نهضة بركان المباراة باعتباره بطلا لكأس الكونفيدرالية الإفريقية وذلك بعد فوزه على بيراميدز في النسخة الماضية بهدف دون رد على ستاد مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط .

قائمة الأهلي لمباراة نهضة بركان

ووصلت بعثة النادي الأهلي صباح اليوم وضمت القائمة 27 لاعب وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوي و علي لطفي و حمزه علاء و ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.