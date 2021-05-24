/632316/في-بيان-رسمي-الأهلي-يدعم-بيتسو-موسيماني-في-أزمته-مع-صن-داونز

أعلن النادي الأهلي خلال بيان رسمي تأكييده على تقديره لاعتذار نادي صن داونز واعتزازه بوجود موسيماني، كاشفا عن أربع نقاط تدعم العلاقة المتميزة بين الناديين بعد أن الأحداث الأخيرة.

وجاء بيان الأهلي كالتالي: "أرسل النادي الأهلي خطابًا صباح اليوم إلى رئيس نادي صن داونز الجنوب إفريقي يؤكد فيه على العلاقة الطيبة والاحترام المتبادل بين الناديين الكبيرين، أبدى النادي تقديره للاعتذار الذي تقدم به نادي صن داونز عما تعرض له فريق الأهلي ومدربه بيتسو موسيماني قبل وأثناء مباراة الفريقين الأخيرة، وهو ما يعكس حرص نادي صن داونز على السلوك الرياضي".

الأهلي يساند بيتسو موسيماني أمام صن داونز

وتابع بيان الأهلي : " وأشار النادي الأهلي في خطابه إلى عدة نقاط، أولاها أنه لم يكن ينوي اتخاذ أي إجراء حيال ما حدث احترامًا وتقديرًا للعلاقة المتميزة التي تربط الناديين، وأن وجود السيد باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز السابق على رأس الاتحاد الإفريقي والذي يرتبط مع الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب بعلاقة ود واحترام منذ السابق، يدفع الأهلي إلى تجاوز أية مشاكل أو أزمات، بل ويحظى رئيس الكاف بالدعم والمساندة لكافة الخطوات التي يتخذها لتطوير الكرة الإفريقية ومسابقاتها المختلفة.

خطاب الأهلي لمساندة موسيماني

وواصل المارد الأحمر: " كما أن النادي الأهلي بتاريخه الكبير يضع الأمور في نصابها الصحيح، ولن يعطي ما حدث حيزًا أكبر، لا سيما وأنه حريص على العلاقة الطيبة بين نادي ماميلودي صن داونز والسيد بيتسو موسيماني، الذي يعتز الأهلي بوجوده على رأس الطاقم الفني".

الأهلي يساند يبرز نقاط التعاون مع صن داونز

وتابع المارد الأحمر: "ولم يكن يتمنى أن يتعرض موسيماني بنجاحاته الكبيرة مع الأهلي وصن داونز وهو ابنًا لهم إلى هذه الإساءات، خاصة أنه شخصية تتمتع بالحب والاحترام من محبي كرة القدم سواء في مصر أو في بلاده".

واختتم: "أيضًا أكد الأهلي على تقديره لقرار نادي صن داونز بإجراء تحقيق لاستبيان المتسبب في هذه الإساءات، وهو ما يعكس رغبته ورغبة الأهلي في عدم تكرار مثل هذه التصرفات البعيدة تمامًا عن الروح الرياضية".