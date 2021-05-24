/632319/مفاجأت-بالجملة-في-تشكيل-الإسماعيلي-لمواجهة-مصر-المقاصة-بالدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة مصر المقاصة في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز ، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأصفر في حسم الثلاث نقاط من أجل العودة للإنتصارات من جديد.

و شهد تشكيل النادي الإسماعيلي الذي أعلنه إيهاب جلال العديد من التغييرات ، حيث قرر مدرب الدروايش إجراء تعديلات على خط دفاع الفريق والبدء بمستوى خطط الهجوم.

تشكيل الإسماعيلي و مصر المقاصة بالدوري

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة مصر المقاصة:

حراسة المرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : حسين السيد، محمد هاشم، محمد عمار، محمد عادل

خط الوسط : محمد حسن ، عماد حمدي، احمد مدبولي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف ، آري بابل، بينسون شيلونجو

قائمة الإسماعيلى لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

حارس مرمى: محمد صبحي، محمد فوزي، محمد مجدي

خط الدفاع: حسين السيد، رضوان شريفي محمد هاشم، باهر المحمدى، محمد عمار، أحمد كاستيلو ، عبد الله جمعة، مصطفى فارس

خط الوسط: محمد عادل،عمر الوحش، محمود دونجا، محمد حسن،، عماد حمدى محمد بيومى، نادر رمضان، أحمد مدبولي، محمد الشامي، محمد صادق، أحمد مصطفي، بابل.

خط الهجوم: شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

طاقم حكام مباراة الإسماعيلي و مصر المقاصة بالدوري

ويدير المباراة بين الإسماعيلي و مصر المقاصة للحكم عبد العزيز السيد حكم ساحة ، ويعاونه هاني خيري و عماد العقاد كمساعدين حاملين للراية، بينما تولى محمد الجاريحي مسئولية الحكم الرابع ، وتقرر تعيين حسام أحمد حكما لتقنية الڤيديو “الڤار” بالإضافة لأحمد حامد فهيم.

تشكيل مصر المقاصة أمام الإسماعيلي في الدوري

ومن المقرر أن يدخل نادي مصر المقاصة مباراة الإسماعيلي في إطار مواجهات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الممتاز بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمود حمدى .

الدفاع: : عصام صبحي وأحمد صبيحة وأسامة العزب ومحمد الدسوقي .

الوسط : وعبدالله مجدى خلف و سعيد الونش وهشام محمد .

الهجوم : شيملس بيكلى وباولن فوافي ” عماد فتحى ” وباسم مرسي .