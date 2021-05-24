/632323/نقل-البرلمان-توافق-على-موازنه-الهيئة-المصرية-للسلامه-البحرية-وديوان-عام-النقل-البحري

وافقت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال إجتماعها اليوم علي، موازنه الهيئة المصرية لسلامه الملاحة البحرية، لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢، وايضا موازنه الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، وايضا ديوان عام النقل البحري.

تقديرات الخطة الاستثمارية

وجاءت تقديرات الموازنه العامه للعام المالي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، بشان الهيئة العامه لموانيء البحر الأحمر، ٤،٤٦٥ مليار جنيه ، وقد بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها ب٣٤٥ مليون جنيه.

كما بلغت تقديرات الموازنه العامه للعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بشان ديوان عام النقل البحري نحو ٥٠٤،٠٨٩٢ مليون جنيه، كما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية نحو ١٠،٥٢٥ مليون جنيه.

وبلغت تقديرات الموازنه العامه بشان الهيئة العامه لسلامه الملاحة البحرية، بنحو ٢،٤٢١،٦٥١ ، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بنحو ٢٢٠ مليون جنيه.

وحيث وضعت لجنه النقل عدد من الملاحظات علي موازنه الديوان العام النقل البحري، إرتفاع الخطة الاستثمارية لهذا العام الي 10,525 مليون جنيه في حين كانت في العام الماضي ٢،١٠٠ مليون جنيه فما هي المشروعات المبررة لهذه الزيادة؟

ثانيا عدم وجود عدد كبير من التاشيرات الخاصه بالديوان للدرجة، كما وضعت اللجنه عدد من الملاحظات على الموازنه العامه للهيئة المصرية لسلامه الملاحة البحرية، حول انخفاض تقديرات الايرادات في موازنه العام القادم عن العام الحالي بمبلغ ١٦٣،١٤٩مليون جنيه، وايضا بالنسبة لتوفير الاعتمادات اللازمة لوفاء الهيئة بتعاقدتها مع الشركة المتعاقد معها لرفع كفاءة شبكة المعلومات.