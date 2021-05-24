/632324/وزيرة-البيئة-نبحث-وضع-العاملين-بجمع-القمامة-تحت-مظلة-التأمين-الاجتماعي

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة سجلت نحو بيانات 5 الاف عامل من العاملين في جمع القمامة، وذلك لتقنين أوضاعهم، وذلك بعد طمأنة هؤلاء العاملين بمدي الحاجة إليهم وأن الحياة ستصبح جهيم بدون جهودهم.

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وبحضور وزيرة البيئة، د ياسمين فؤاد، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة البيئة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلي قيام الوزارة بالحديث مع وزارة القوى العاملة بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة وكذا بحث مسألة وضعهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي مع وزارة التضامن .

وحدة حقوق الانسان

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،إلي أن وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة أنشئت عام 2019، وكانت الفكرة بربطها بخدمة المواطنين، والتي بذلت جهدا كبيراً وحققت نجاحاً حيث وصلت نسبة الاستجابة للشكاوى ما بين 99- 100%، ومن بنيها شكاوي لا تخص الوزارة لكن يتم إرسالها للجهة المعنية.

مشكلة تلوث الهواء

وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ، ان مشكلة تلوث الهواء كانت مشكلة كبيرة في القاهرة الكبرى، وكان هناك توجيه من القيادة السياسية لانهاء المشكلة، وبالفعل تم العمل على عدد من المحاور، لإنهاء الأزمة.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وصلنا الى تنفيذ ١٠٩ محطة رصد تنقية هواء، الا ان وجود محطات بدون تحليل بيانات ليس له نتيجة، وهو مانسعى لتنفيذه حاليا.

المخلفات الصلبة

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالنسبة لمنظومة المخلفات، فان ٢٣ في المائة من المخلفات الصلبة بالجمهورية تقع في القاهرة الكبرى،مشيرا إلى تلقى الوزارة، شكاوى كبيرة بشأن الصرف الصناعى.

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وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، بالنسبة لمشكلة تلوث الهواء، نجحنا في القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، فمنذ سنتين لم تعد تلك الأزمة، وذلك بعد تعاملنا بطريقة مختلفة مع الفلاحين.