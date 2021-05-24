حسين الشحات حارس مرمى في الأهلي «فيديو»

شهد التدريب الأول لفريق الأهلي العديد من الخطط التدريبة والإستشفاء بعد مباراة صن داونز في ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا ، بعد أن حقق الفريق الأحمر الفوز في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب موريبي ضمن مواجهات دور الـ 8 من دوري الأبطال الإفريقي.

وخصص الجهاز الفني للنادي الأهلي فقرة ترفيهية خلال مران الفريق الأول في قطر للاعبي النادي ، وشهدت تلك الفترة تواجد حسين الشحات كحارس مرمى داخل صفوف النادي الأحمر، وشارك العديد من لاعبي المارد الأحمر في التدريب قبل أن يدخل الفريق في فقرة تدريبية مغلقة.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة في طريقها إلى ملعب جامعة قطر «3»، لخوض المران الأول للفريق في الدوحة، استعدادًا لمباراة نهضة بركان المغربي على بطولة كأس السوبر الإفريقي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب السد.

حسين الشحات يشارك كحارس مرمى في النادي الأهلي

وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية فور وصولها إلى فندق الإقامة في قطر قبل الدخول في فقاعة طبية؛ استعدادا لمباراة نهضة بركان.

وكشف الجهاز الطبي بالأهلي سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس، بعد أن وصلت بعثة الأهلي إلى قطر في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، قادمة من جنوب إفريقيا بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ١١ ساعة تخللها ساعة ترانزيت في مطار أسوان.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز بالسوبر الإفريقي

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان بالسوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا