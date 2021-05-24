بالأرقام..هل يستمر تفوق توخيل على جوارديولا في صراع الأبطال

/632326/بالأرقامهل-يستمر-تفوق-توخيل-على-جوارديولا-في-صراع-الأبطال

ينتظر عشاق الكرة الأوروبية مباراة من العيار الثقيل حين يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره تشيلسي على ملعب دراجاو، معقل فريق بورتو البرتغالي، يوم السبت المقبل في نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

وبلغ الفريق السماوي مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال اوروبا لأول مرة في تاريخه وذلك بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على باريس سان جيرمان الفرنسي ، بينما تأهل تشيلسي لنهائي الأبطال للمرة الثانية في تاريخه وذلك بعد إطاحته بريال مدريد، حامل الرقم القياسي لعدد ألقاب البطولة ،ليكون النهائي انجليزي انجليزي منذ وقت طويل.

مباراة تكتيكية من العيار الثقيل

المباراة ستشهد صدامًا جديدًا هو الثامن بين الإسباني بيب جوارديولا، مدرب السيتي، والألماني توماس توخيل، نظيره في تشيلسي. وسبق للمدربين أن تواجها في 4 بطولات مختلفة، وذلك بداية من عام 2013 وأول مواجهة بين المدربين حينما كانا سويًا في الدوري الألماني، حينها كان توخيل يتولى تدريب ماينز ثم دورتموند، فيما كان جوارديولا مديرًا فنيًا للعملاق البافاري .

تاريخ مواجهات الفريقين

وخلال المواجهات التي خاضها الثنائي داخل ألمانيا، استطاع الإسباني جوارديولا ان ينتصر في معظم مبارياته أمام توخيل، فاستطاع الفوز بـ 4 مرات، فيما كان التعادل حاضرا في مباراة واحدة ، ولم يستطع توخيل الفوز في أي مباراة على بيب داخل الدوري الألماني .

منذ رحيل جوارديولا عن النادي البافاري في 2016 صوب مانشستر سيتي، لم تجمع الملاعب بينه وتوخيل إلا في العام الحالي وذلك حينما تولى توخيل الإدارة الفنية لـ "البلوز" تشيلسي بعد إقالة فرانك لامبارد نظرا لسوء النتائج .

العقدة تنفك

وانفكت عقدة توخيل أمام جوارديولا بمجرد وصوله إلى إنجلترا، واستطاع تحقيق الفوز على المدرب الإسباني في مباراتين متتاليتينن واحدة في البريميرليج والثانية في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي .

واستطاع تشيلسي أن يفوز على مانشستر سيتي في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز عليه (1-0) قبل أن يفوز عليه في المباراة الثانية ولكن هذه المرة في البريميرليج (2-1). ويبقى نهائي دوري الأبطال أمام احتمالين، إما عودة جوارديولا لفرض هيمنته أمام توخيل، أو ينجح الأخير في الاستمرار بنسبة انتصارات تبلغ 100% كمدرب للبلوز أمام نظيره الإسباني.