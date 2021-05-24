محافظ المنيا يوافق على استبدال سيارات الربع نقل بأخرى فان

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جاء ذلك اجتماع المجلس التنفيذى المنعقد اليوم الاثنين، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة، وممثل مكتب المستشار العسكرى للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، ومتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة "الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسى"، ورؤساء المراكز، ووكلاء الوزارة، ومديرى المديريات الخدمية، والجهات المعنية.
استهل المحافظ، الاجتماع بنعى ضحايا حادث سقوط 6 مواطنين بغرفة الصرف الصحى بقرية صفانية بمركز العدوة، مؤكداً أن الضحايا دفعوا حياتهم ثمناً لشهامتهم، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لإتمام تطعيم مراقبى الامتحانات، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، حيث ناقش محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، خطة المديرية لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية، مؤكداً انه يتم تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمقار اللجان، والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مشيراً الى انه تم تجهيز 526 لجنه لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية، بالإضافة لتجهيز 197 لجنه لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية.
واستعرض الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الاعمال التى يتم تنفيذها بمنظومة القطاع الصحة بالمحافظة، حيث تم إضافة 12 تانك اكسجين بجميع مستشفيات المحافظة، كما تم إصدار أوامر الاسناد لرفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات بجميع المراكز، كما سيتم إضافة 135 سرير رعاية مركزه، مشيراً الى استمرار عمل الفرق المتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، بكافة الميادين الرئيسية والمصالح الحكومية ومكاتب البريد.
وأكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، استمرار أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، حيث بلغ إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى اليوم الاثنين 245 ألف و457 طن و298 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة.
ووجه المحافظ، إدارة المرور بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتكثيف حملات متابعة سير التوكتوك بجميع المراكز، والتأكد من الالتزام بتنفيذ التعليمات بعدم سير التوكتوك داخل المدن، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، أكد نائب المحافظ، على الإسراع فى ادخال معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتسهيل المتابعة الدورية لكافة الاعمال بكافة القطاعات الخدمية، كما شدد على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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