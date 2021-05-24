محافظ المنيا يوافق على استبدال سيارات الربع نقل بأخرى فان

جدة - نرمين السيد - وافق المجلس التنفيذى لمحافظة المنيا، برئاسة أسامة القاضى محافظ المنيا، على استبدال سيارات الربع نقل بسيارات فان حديثة، بصفة تجريبيه بنطاق مركز ومدينة المنيا، وذلك بهدف توفير وسائل مواصلات آمنة حفاظاً على أرواح المواطنين.





جاء ذلك اجتماع المجلس التنفيذى المنعقد اليوم الاثنين، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة، وممثل مكتب المستشار العسكرى للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، ومتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة "الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسى"، ورؤساء المراكز، ووكلاء الوزارة، ومديرى المديريات الخدمية، والجهات المعنية.

استهل المحافظ، الاجتماع بنعى ضحايا حادث سقوط 6 مواطنين بغرفة الصرف الصحى بقرية صفانية بمركز العدوة، مؤكداً أن الضحايا دفعوا حياتهم ثمناً لشهامتهم، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لإتمام تطعيم مراقبى الامتحانات، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، حيث ناقش محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، خطة المديرية لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية، مؤكداً انه يتم تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمقار اللجان، والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مشيراً الى انه تم تجهيز 526 لجنه لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية، بالإضافة لتجهيز 197 لجنه لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية.

واستعرض الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الاعمال التى يتم تنفيذها بمنظومة القطاع الصحة بالمحافظة، حيث تم إضافة 12 تانك اكسجين بجميع مستشفيات المحافظة، كما تم إصدار أوامر الاسناد لرفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات بجميع المراكز، كما سيتم إضافة 135 سرير رعاية مركزه، مشيراً الى استمرار عمل الفرق المتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، بكافة الميادين الرئيسية والمصالح الحكومية ومكاتب البريد.

وأكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، استمرار أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، حيث بلغ إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى اليوم الاثنين 245 ألف و457 طن و298 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة.

ووجه المحافظ، إدارة المرور بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتكثيف حملات متابعة سير التوكتوك بجميع المراكز، والتأكد من الالتزام بتنفيذ التعليمات بعدم سير التوكتوك داخل المدن، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أكد نائب المحافظ، على الإسراع فى ادخال معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتسهيل المتابعة الدورية لكافة الاعمال بكافة القطاعات الخدمية، كما شدد على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.