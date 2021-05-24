وزيرة الصحة: نستهدف توطين صناعة اللقاحات لتكون مصر مركزًا إقليميًا

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" فى أعمال اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية للدورة الـ 74 والتى تستمر لمدة أسبوع، بحضور الدكتور تيدروس أدناهوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية وممثلين من جميع الدول الأعضاء.





وفى بداية كلمتها وجهت الوزيرة الشكر للدكتور تيدروس أدناهوم وجميع المسئولين بالمنظمة لجهودهم المبذولة فى مساعدة البلدان على مواجهة جاحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وإمدادها بالاستراتيجيات التى تحتاج إليها للتصدى لهذا الوباء.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية التوصل إلى استراتيجية دولية لتحسين إتاحة الأدوية واللقاحات مع التركيز على أهمية نقل تكنولوجيا التصنيع لمختلف الدول، مشيرة إلى التعاون البناء بين مصر وجمهورية الصين الشعبية لتوطين صناعة اللقاحات ونقل تكنولوجيا التصنيع، لتصبح مركزًا إقليميا لتلبية احتياجات الدول بالمنطقة بعد تغطية الاحتياج المحلى، انطلاقا من دور مصر الريادى فى المنطقة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن انعقاد هذه الدورة فى ظل الظرف الحالية التى يمر بها العالم يُسلط الضوء على الأهمية القصوى للتعاون المشترك لتحقيق ما تصبو إليه البلدان من تنمية شاملة مستدامة تتمتع من خلالها جميع الشعوب بالصحة والرفاهية.

وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها أن الوقت الحالى يتطلب أن نضع جميعًا نصب أعيننا الدروس المستفادة من مواجهة الجائحة، حيث أبرزت هذه الجائحة أولوية دعم جميع الدول لركائز النظم الصحية بها، موجهة فى هذا الصدد الشكر مجددًا لكافة الأطقم الطبية بجميع أنحاء العالم لما يبذلونه من جهود وتضحيات فى مواجهة جائحة فيروس كورونا.

كما أكدت الوزيرة، ضرورة استمرار الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين بالتوازى مع الجهود المبذولة فى مواجهة الجائحة، لاسيما الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى حرص مصر على الحفاظ على الخدمات الصحة الأساسية للأطفال من حيث توفير الألبان وانتظام تلقى جدول التطعيمات، واستمرار الحملات القومية للتطعيم ضد الأمراض خاصة شلل الأطفال والحصبة لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وتابعت أن مصر وضعت تقديم الخدمات الصحية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس على رأس أولوياتها خاصة لكبار السن من خلال تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، داعية البلدان إلى أهمية تبنى خطة عمل لحماية مواطنيها من زيادة الإصابة بالأمراض المزمنة وعدم تأثُرها بالتحديات التى قد تواجه الخدمات الصحية الأساسية ببعض البلدان خلال التصدى للجائحة.

ولفتت الوزيرة إلى ضرورة تسليط الضوء على أهمية دعم الحكومات للاستثمار فى القطاع الصحى مما له بالغ الأثر فى الحفاظ على المواطن وأمنه الصحى أثناء الجائحة، قائلة: "علمتنا الجائحة أنه مهما كانت اختلافاتنا فإننا ننتمى إلى إنسانية واحدة، ومواجة الفيروس يتطلب تضافر جهودنا لتلبية آمال شعوبنا لنكون جديرين بثقتهم".